BHERER, Chantal



À Québec, le 10 mars 2020, à l'âge de 50 ans, est décédée dame Chantal Bherer, fille de M. Jean-Yves Bherer et de feu dame Lise Nadeau. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h20.et de là au cimetière de L'Ange-Gardien.Elle laisse dans le deuil, outre son père Jean-Yves (Thérèse Drolet), ses frères: Claude (Sandra Lafleur), Louis, François (Elisa Compagnon) et Michel (Martin Payette); ainsi que Simon Blouin, Karine Côté et sa belle-sœur Nathalie Roberge, qu'elle considérait comme un frère et des sœurs; ses neveux et nièces: Juliette, Mireille, Florence, Renaud, Laurie, Manu et Fanny; ainsi que Gabriel et Lili-Rose (enfants de Simon et Karine), Marie-Michelle et Stéphanie (filles de Thérèse); plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et des amis très importants qui se souciaient beaucoup d'elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / site internet : www.fondation-iucpq.org