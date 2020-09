RODRIGUE, Idola



À la Résidence Havre Joie De Vivre, le 26 août 2020, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédée madame Idola Rodrigue, épouse de feu monsieur Jean-Marie Asselin, fille de feu madame Marie- Blanche Poulin et de feu monsieur Wilfrid Rodrigue. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses fils: Denis (Sophie Perreault), Yvon et Martin (Josée Marceau); ses petits-enfants: Bianca et Carl Proulx Asselin, Jonathan et Rosalie Asselin; ses arrière-petits-enfants: Élisabeth, Donovan et Bryan; ses frères et sœurs: feu Gisèle, feu Émilien, Estelle, feu Bertrand, feu Jean-Marc, feu Gaétan, feu Jean-Yves, Florent, Françoise, Lisette et Denis ainsi que leur conjoint respectif; ses beaux- frères et belles-sœurs: Marcel, feu Madeleine, Lucille, feu André, Raymonde, Denise, feu Claude, Marc, feu Rénald, Noël, Diane, Marguerite, Guy et Gaétan, ainsi que leur conjoint respectif. S'ajoute au deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.