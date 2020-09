GAUVIN, Pierre



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 29 août 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Pierre Gauvin, fils de feu monsieur Fernando Gauvin et de feu dame Fernande Côté. Il demeurait à Stoneham. Il était natif de Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 11 septembre 2020 de 19 h à 21 h et le samedi 12 septembre 2020 de 9 h à 10 h 30.et de là au Parc commémoratif La Souvenance pour la mise en crypte. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Claudette (feu Jean-Yves Dionne), Lise, feu Claire (Jean-Pierre Parent), Denis (Marie-Hélène Soucy); son neveu et ses nièces : France Dionne (Daniel Allie), Jean-Pierre Parent, Émilie Parent et Véronique Gauvin (Alexandre Moreau); ainsi que ses petits-neveux : Olivier Allie, Jacob Allie et Tyler Moreau. La famille tient à remercier le personnel dévoué des soins intensifs pour les bons soins prodigués lors de son court séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : (418) 656-4999. Des formulaires seront disponibles sur place.