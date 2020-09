GRÉGOIRE, André



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 13 août 2020, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé monsieur André Grégoire, époux de feu madame Colette Méthot, fils de feu madame Suzanne Laberge et de feu monsieur Georges Grégoire. Il demeurait à Québec. La direction des funérailles a été confiée à laoù la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses fils : Robert (Françoise Roy), Yvan (Catherine Ball), Richard (Isabelle Bériault), Charles (Francesca Lebel) et Martin (Svetlana Permovskaia); ses petits-enfants : Gabrielle, Pascal, Georges, Antoine, Alexis, Raphaël, Jasmine, Justin, Heidi, Anna-Sophia et Léonard. Il était le frère de feu Claude (feu Monique Jobin) et de feu Madeleine. Il était le beau-frère de feu Jean-Marc Méthot (Ida Bell), Louise Méthot (Robert Van de Velde), Pierre Méthot (feu Pierre Bergeron), feu Carole Méthot et feu Gisèle Méthot. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO www.fondationcervo.com.