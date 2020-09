DORÉ, Yvette Savard



Au CHSLD Hôpital Chauveau, le 17 avril 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Yvette Savard, épouse de feu monsieur Bernard Doré, fille de feu dame Jeanne Fleury et de feu monsieur Arthur Savard. Elle demeurait à Loretteville. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléances àà compter de 9h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Louis-Philippe (Johanne Lachapelle), Jean-Jacques (Diane Bercier), Marie-Thérèse, Jules Jones (Brenda Pearson); ses petits-enfants: Jean- Michaël et Anne-Julie (Eric); ses arrière-petits-enfants: Emile et Damien; son frère: Roger (Isabelle Bergeron); ses beaux-frères de la famille Doré: Roger (Rita Rochon), Claude (Michelle Bédard), Marc (feu Cécile Paquet), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines des familles Savard et Doré et plusieurs ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital Chauveau, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (Hôpital Chauveau), 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766, site Internet: www.fondationfais.org/. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.