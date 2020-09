BELLEVILLE, Jacques



Le 14 février 2020 à 16h45 Jacques nous a quittés. Ses souffrances ont cessé. Son épouse Micheline, ses fils Jean-Sébastien et Guillaume, ses petits-enfants Rosalie, Laurence, Justine, Simone et Charles ainsi que les membres des familles Belleville et Tremblay aimeraient lui rendre un dernier hommage avec tous ceux qui l'ont aimé et apprécié dans son travail et dans la vie de tous les jours. On vous attendà compter de 13h au centre commémoratifUn remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association des Bénévoles du Foyer de Charlesbourg pour l'unité des soins palliatifs, 7150, boul. Cloutier Charlesbourg (Québec) G1H 5V5.