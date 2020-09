De la musique autrement

Des concerts dans des « hamacs-cocons », un parcours immersif avec une fanfare et de la réalité virtuelle : la pandémie a forcé certains acteurs du milieu à repenser la façon dont on peut consommer la musique.

Réalité virtuelle

Photo courtoisie

Dès le mois de novembre, l’expérience de réalité virtuelle proposera aux gens de plonger dans l’univers immersif de Loud, d’Alexandra Stréliski, de Vincent Vallières et de Dominique Fils-Aimé.

« Les gens pourront voir des courts métrages de six à dix minutes pour chaque artiste, dit Catherine Simard, présidente chez La maison fauve et collaboratrice au projet avec les compagnies Noisy Head Studio et La Fougue. On mélange vraiment les genres pour aller créer quelque chose d’innovant qu’on ne voit pas beaucoup en musique. »

► L’expérience Asteria sera disponible dans plusieurs lieux de diffusion de la province à compter de novembre. asteriavr.com

Dans un cocon

Photo courtoisie

Samedi soir, Catherine Major jouera dans un loft pour un public de 25 personnes. Celles-ci ne seront pas assises sur de simples chaises, mais plutôt dans des « hamacs-cocons » (ou chaises suspendues). Bienvenue dans la nouvelle série Pop en hamac, de Sérénité Sonore.

Fait étonnant, la fondatrice de l’entreprise, Annabelle Renzo, avait eu l’idée de ces concerts en hamac avant même l’arrivée de la pandémie. « On avait inauguré à l’automne 2019, dit-elle. Avec le déconfinement, on a pu reprendre nos activités. On a 25 hamacs au lieu de 35. »

Après Catherine Major samedi, Salomé Leclerc (3 octobre) et Marie-Pierre Arthur (21 novembre) prendront part à la série.

► La série Pop en hamac commencera samedi avec le concert de Catherine Major, à 16 h et 19 h 30, au loft de Sérénité Sonore. serenitesonore.com

Parcours immersif

Photo courtoisie

Pour respecter les mesures sanitaires avec la pandémie, la fanfare Pourpour a imaginé un parcours immersif pour trois groupes de 10 spectateurs, au Lion d’Or.

« Il y aura un groupe dans le hall d’entrée, un autre dans la salle et l’ultime numéro se passera sur scène, dit Sara Castonguay, directrice générale et artistique du Lion d’Or. Tout l’espace sera utilisé pour assurer la distance. »

► Le parcours immersif Les Nacelles de Pourpour au cœur du lion aura lieu les 9 et 10 novembre au Cabaret Lion d’Or. cabaretliondor.com