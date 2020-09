Des supplémentaires pour les auditions de «Star Académie»

Non, ce n’est pas fini, comme le clame l’iconique chanson-thème, c’est même vraiment le plus beau des commencements: la première ronde d’auditions de «Star Académie» affichant déjà complet, on annonce déjà des supplémentaires pour rencontrer encore plus de participants potentiels pour la prochaine édition de la populaire émission, prévue à TVA l’hiver prochain.

Les rendez-vous du 25, 26 et 27 septembre au Fairmont Le Reine Elizabeth, à Montréal, étant déjà remplis, les talents qui veulent tenter leur chance à «Star Académie» pourront également se faire valoir les 5, 6 et 7 novembre prochains, au même endroit.

Pour respecter les règles de la Santé publique liées à la pandémie, il faut réserver sa plage horaire avant de se présenter à l’audition. Tous les détails ainsi que les conditions sont disponibles au www.staracademie.ca.

Des auditions se tiendront également à Rimouski, Moncton, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Gatineau dans les prochaines semaines.

L’équipe de «Star Académie» lançait le 20 août dernier une version réarrangée et modernisée de la chanson «Et c’est pas fini» (qui avait porté la toute première édition du concours, en 2003), avec les voix de Roxane Bruneau, Émile Bilodeau, Sarahmée et Jérôme 50, entre autres.

La pièce sert d’hymne aux auditions, mais ne sera pas la chanson-thème de «Star Académie 2021», pour laquelle on entretient évidemment le suspense pour l’instant.