SAVARD, Louisette



Elle est décédée le 28 août à l'âge de 76 ans et 11 mois, à I'hôpital St-Sacrement de Québec, entourée de son amoureux M. Jacques Fortin, des suites d'un cancer qu'elle a combattu courageusement pendant plusieurs années avec l'aide de son conjoint.suivi par le dépôt des cendres au columbarium. Parents, amis et connaissances peuvent y assister sans autre invitation.Elle était la fille de feu Stanislas dit Ladislas Savard et feu Marguerite Maltais de Jonquière. Elle laisse dans le deuil son conjoint M. Jacques Fortin et feu M. Léo Vallières. Elle laisse également sa soeur et ses frères: feu Jacqueline Savard (feu Jean-Berchmans Laflamme, feu Roger Jobin, feu Roch Montminy, feu Guy Flamand), feu Rosaire Savard (feu Pauline Boulanger) feu Aurèle, Claude (Jacynthe Girard). Elle laisse aussi sa fille Nathalie Fontaine (Martin St-Gelais); ses deux petites-filles Joanie et Jessie St- Gelais; son filleul Luc Laflamme (Claude Lapointe); Elle laisse les membres de la famille de feu Paul Emile senior Fortin et feu Régina Devarennes: Claudette (feu Guy Bacon), Pierrette (feu J. Marc Cantin), Lise (feu André Chicoine), Nicole (Paul Henri Lortie), Jeannine (feu C. Gagnon), feu Paul Emile Junior Fortin (Lucille Chabot), les enfants de Jacques: Steve, Michel, Sylvie (Stéphane Daigle), Sonia, Eric. Elle laisse ses neveux et nièces, Daniel Laflamme (Diane Lamothe), Dany Savard (Sylvie Boudreault), Marc et Martine Savard, ainsi que des membres des familles Maltais et Fontaine, plus tous les ami(e)s et connaissances de Jonquière et Québec. Son conjoint et la famille remercie sincèrement le personnel de I'hôpital St-Sacrement, aux soins palliatifs du 2e étage, pour son dévouement et la qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.