GALIBOIS, Madeleine Bédard



Au CHUL, le 5 septembre 2020, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Madeleine Bédard, épouse de feu Charles-Henri Galibois, fille de feu Mabel Audet et de feu Achille Bédard. Née à Lambton, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Lise Chantal), Isabelle (Denis Jean) et Stéphane (Nadine Hokayem); ses-petits enfants: Chantal (Alexandre Guérin), Marie-Hélène (Gabriel Gosselin) et Philippe Galibois (Annie Roy-Talbot), Christine (Diviv Bebaah), Guillaume (Laurie Saindon) et Léa Jean (Sébastien Dickner), Marianne, Élisabeth et Béatrice Galibois ainsi que ses deux arrière-petits-enfants: Laura et Jacob. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Solange (Hubert Latendresse); son beau-frère Yves Galibois (Lise Émond); ses belles-soeurs: Huguette Galibois, Pauline Baillargeon (feu Roland Galibois) et Mabel Pakenham (feu Gaston Galibois); ses filleules: Marie-José Bédard et Bernadette Galibois; son filleul Martin Latendresse; ses neveux et nièces et de nombreux amis dont tous les membres de la communauté néo-cathécuménale de Sainte-Marie de L'Incarnation. Elle veille maintenant sur nous auprès de son époux, de ses parents et de tous ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Bédard et Galibois qu'elle a désormais rejoints.La famille sera présente à l'église à compter de 13h00 pour recevoir les condoléances. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don in memoriam à Collaboration Santé Internationale (www.csiquebec.org). Des formulaires seront disponibles à l'église.