BOISVERT, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 août 2020, à l'âge de 58 ans et 10 mois, est décédée madame Nicole Boisvert, conjointe de monsieur Rogers Bolduc, fille de madame Jacqueline Mercier et de feu monsieur Jean-Paul Boisvert. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son fils David, son frère Jacques, ses soeurs: Hélène et Jocelyne ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Le service religieux sera célébré(219, rue La Mennais C.P. 38, Sainte-Croix, Cté Lotbinière, G0S 2H0) où la famille recevra les condoléances à compter de 10h.