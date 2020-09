PELLETIER, Réjeanne



À son domicile, le 21 août 2020, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Réjeanne Pelletier, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu dame Pierrette Dubé et de feu monsieur Claude Pelletier. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Philippe (Mathieu Auclair); ses petites-filles: Océane et Maëva. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Claudine (Marc Hudon), feu Linda (Jean-Claude Langlois), Pierre (Suzie Desrosiers), feu Réjean (Guylaine Gamache et Francis Tondreau), Louise (Ernest Rickli) et Louis Pelletier (France Joanisse). Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s et tout particulièrement sa meilleure amie Diane St-Pierre. De sincères remerciements sont adressés au Dre Michelle Boulanger ainsi qu'aux membres du personnel du département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny et du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, pour la qualité des soins qu'ils ont prodigués et pour toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cancer du Sein du Québec, 305-279, Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 1Y1, www.rubanrose.org ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 www.fondationsantelislet.com. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 12 septembre à compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial "sous les étoiles" de Saint-Jean-Port-Joli.