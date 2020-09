GINGRAS, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur André Gingras, époux de madame Claudette Auclair, fils de feu Adolphe Gingras et de feu Annoncia Alain. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Simon Plante), Mario (Sylvie Brulotte) et Caroline (Gilles Parent); ses petits-enfants: Émilie, Mikael (Marie-Pascale Therrien), Nicolas, Philippe (Vanessa Marcoux), Antoine, Guillaume et Marie-Pier; ses arrière-petites-filles: Clara, Clémence et Margaret; ses frères et soeurs: Claire (feu Henri Slater), feu Alain (Claire Denis), feu Réal (Dorothée McDougall) et Paulette (feu René Miller); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Auclair: Michel (Louise Vien), Lise (André Turcotte), Lorraine (Pierre Cantin), Simon (Renée Bélanger), Diane et Denis (Sylvie Gagnon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci à Nelson Landry et Caroline Boucher pour leur grande aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don).La famille vous accueillera auà compter de 9h.. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pourra excéder 50 personnes, les membres de la famille ayant priorités. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le samedi 12 septembre à 11h.