GODIN, Victor



Au Centre d'hébergement Du Fargy, le 28 août 2020 à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Victor Godin, époux de feu dame Rita Côté. Il était le fils de feu monsieur Aldéric Godin et de feu dame Rachelle Doré. Il demeurait à Beaupré.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil ses filles et ses gendres : Marie-Claude (Allan Roy), Julie (Yan Duval), Isabelle (François Viel) et il était le père de feu Dominique; ses petits-enfants : François, Alexis, Chloé, Justine, Julien, Béatrice et Sophie; sa sœur et son beau-frère : Denise (Raymond Fournier) et il était le frère de feu Clovis (feu Rita Cooper), feu Jeannette (feu Lionel Tremblay), feu Georgette (feu Marcel Ratté), feu Lucille et feu Claire (feu Jean-Marc Bégin); ses belles-sœurs de la famille Côté : feu Jean-Guy (Ghislaine Boivin), feu René (Lucille Dupont) et il était le beau-frère de feu Clément (feu Cécile Fortin), feu Yvette (feu Magella Dion), feu sœur Georgette (congrégation des sœurs de St-Joseph de St-Vallier) et feu Aline (feu Henri Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es) très chers. Un merci tout spécial à tous ceux qui l'ont accompagné avec humanité pendant ces deux dernières années. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à La Société Parkinson, Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, (Québec) G1M 3H6https://parkinsonquebec.ca/impliquez-vous/devenez-benevole