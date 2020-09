MARQUIS, Ghislain



Le 1er septembre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé paisiblement dans son chalet, à Saint-Isidore, Ghislain Marquis, époux de Denise Coulombe, fils de feu Gérard Marquis et de feu Cécile Beaudoin de Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sébastien (Karina L'Heureux) et Isabelle (Kaven L'Heureux); ses petites-filles qu'il aimait tant: Maryanne (Alexandre), Megan et Erika (Samuel); ses frères et soeurs: Lise (feu Claude Roy), Michel (Lise Couture), Gaétan (Cathy Tanguay), feu Martin (Johanne Boucher), Chantal (Martin Audet) et Yvan (Carole Berry); ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Paul Coulombe (Chantal Lizotte), Linda Coulombe (Réal Bégin) et Claire Savoie (Raoul Ruel); ses filleuls: Simon Marquis et Steven Coulombe Bégin; ainsi que ses autres neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Merci à son bon docteur de famille, Christian Rouleau, au personnel du CLSC de Sainte-Marie pour leurs bons soins et leur appui, principalement à l'infirmière Pascale Bisson. Des remerciements également au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).