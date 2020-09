FILLION, Colette Turcotte



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 1er avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Colette Turcotte, épouse de feu monsieur Patrice Fillion, fille de feu madame Albertine Létourneau et de feu monsieur Alphonse F. Turcotte. Elle demeurait à Québec, arrondissement Charlesbourg.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Famille de l'Île d'Orléans. Sont affectés par son départ ses soeurs : Alice, Marthe (feu Hervé Blouin), Marielle, Gilberte (André Caillé); son frère Jean-Pierre (Lucienne Dupuis); ses belles-soeurs : Marthe Blouin (feu Romain), Armandine Dupuis (feu Louis-Philippe), Marie-Reine Morrissette (feu Étienne); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Fillion : Lucille (feu Roger Tondreau), Denise (feu Narcisse Tessier), Juliette (Michel Bélanger) et Gisèle Fiset, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la soeur des regrettées Germaine, Annette, Madeleine (feu Armand Légaré) et Juliette (feu Jean-Baptiste Lapointe). La famille remercie la docteure Élyse Roy et son équipe du CLSC La Source ainsi que tout le personnel des soins palliatifs et autres de l'Hôpital St-François d'Assise pour les excellents soins prodigués. La famille tient également à remercier particulièrement sa nièce, Janine Lapointe, qui l'a assistée jusqu'à ses derniers moments et sa belle-soeur Juliette Fillion et son conjoint Michel Bélanger, qui l'ont soutenue et aidée, de même que le personnel et ses ami(e)s de la résidence Saint-François qui l'ont accompagnée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (Qc), G1K 5Y9, tél.:418-657-5334 www.fqc.qc.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél.:418-525-4385, www.fondation@chudequebec.ca.