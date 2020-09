LAMBERT, Danielle



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 août 2020, à l'âge de 62 ans et 9 mois, est décédée madame Danielle Lambert, fille de feu madame Madeleine Audet et de feu monsieur Charles Lambert. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères : feu Guy et Bruno; ses oncles et tantes de la famille Lambert : feu Jean-Paul (Jeannette Pelchat), feu Richard (Pierrette Cantin), feu Arthur (feu Colette Garneau), feu Rosaire (feu Hélène Power); ses oncles et tantes de la famille Audet : Lise, feu Gilles (Denise Therrien), feu Jacques (feu Louise Langevin), feu Michel (Anita Dupont), Jean-Yves (Liliane Lefebvre), Georges, Lorraine (Claude Parent), Diane et feu Sylvie, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie de St- Romuald à une date ultérieure. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession.