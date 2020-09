CANTIN, Claude



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 28 mai 2020, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé monsieur Claude Cantin, époux de feu madame Colette Brindamour, fils de feu madame Marguerite Madden et de feu monsieur Charles-Édouard Cantin. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Patrick après la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: Renée (Jean Giguère), feu Paule Cantin, feu Camille Cantin, feu Denise (Maurice Simard) et feu André Cantin (Hélène Dostie); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Brindamour: Rita Brindamour, Murielle Brindamour, Christiane Brindamour, Raymond Brindamour, feu Yolande Brindamour et feu Georgette Brindamour; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Jardins Haut St-Laurent et plus particulièrement les préposé(e)s et les infirmiers(ières) du 2e étage côté fleuve.