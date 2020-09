LAVALLÉE Louis-Claude



Frère maristeÀ l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 10 août 2020 est décédé Frère Louis-Claude Lavallée (en religion Claude-Alfred) à l’âge de 91 ans et 3 mois, dont 72 ans de vie religieuse. Il est né le 10 mai 1929 à Ste-Claire dans le comté de Bellechasse du mariage de feu Alfred Lavallée et de feu Élise Roy. Il laisse dans le deuil outre les membres de sa communauté, ses soeurs: Jacqueline et Soeur Gemma, N.D.P.S., ses beaux-frères et belles-soeurs: Maurice Lavallée, Réjean Pelletier, Marguerite Bélanger, Yvonne Dion, Rita Dutil. Ainsi que ses 35 neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs décédés: Jean-Charles, C.S.V., Madeleine, Clément, C.Ss.R., Alexandre, Albert, Marcel, Cécile, Gérard, Jeanne d’Arc, Françoise, N.D.P.S. et Pauline. Pendant sa longue et fructueuse vie, frère Louis-Claude n’a résidé qu’à deux endroits. Trente-six ans à Alma comme enseignant et/ou comme supérieur de communauté. C’est là qu’il s’impliqua activement dans le Comité du Hockey mineur de la région pour y assurer le rôle de secrétaire de l’organisme et comme responsable des inscriptions. Le deuxième endroit est Chicoutimi-Nord pendant une quinzaine d’années de services divers, dont l’économat et l’animation de la communauté locale.en présence des cendres. L'urne contenant les cendres de Frère Louis-Claude sera inhumée le jour même vers 12 h 15 dans le lot de la communauté des Frères Maristes au cimetière St-Charles à Québec.