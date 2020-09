NOLIN, André



Le 8 août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Nolin, époux de madame Clarisse Guay. Il demeurait à Lévis. Il était le fils de feu Alexandre Nolin et de feu Adrienne Blouin. Outre son épouse depuis 55 ans, sa merveilleuse Clarisse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Carole Hallee) et François (Nancy Dionne); ses petits-enfants: Sabrina, Mélissa et Laurence; ses soeurs et frères: Raymonde (Réjean Blais), Nicole (Guy Boucher), Guy (Roselle Marcil), Claude (Jocelyne Picard), Lise, Roger, Carole (Roger Gagnon) et feu Sylvie (Luis Garcia); ses neveux et nièces et arrière- petits-neveux et nièces, ses amis du Camping Guillemette et des Chantiers Davie. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s qu'il chérissait. La famille immédiate souhaite remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/faire-un-don/ Pour présenter vos condoléances en personnes, la famille vous accueillera lede 9h00 à 11h00 auDû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie.. Le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne peut excéder 50 personnes. (Seuls les membres de la famille et les ami(e)s ayant reçu une invitation pourront être présents à la liturgie de la parole). Vous serez en mesure d'assister à la cérémonie de la liturgie de la Parole à distance, si vous le désirez via le site https://funeraweb.tv le samedi 19 septembre à 11h.