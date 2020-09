BOLDUC, Thérèse Laflamme



Au CHSLD Sainte-Hénédine, le 15 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Thérèse Laflamme, épouse de feu Joseph Bolduc, fille de feu Albert Laflamme et de feu Léda Leblond. Elle demeurait à Sainte-Hénédine.et de là, au cimetière paroissial.La famille recevra les condoléances au funérarium de laSamedi, jour des funérailles, à compter de 8h30. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: feu Rosanne (feu Raynald Dallaire), Doris (Clermont Marcoux), Bertrand (Francine Grenier), Lauréat (Suzanne Grenier), René (Lucienne Lecours), Micheline (François Marcoux) et Solange (Stéphane Fauchon); ses 12 petits-enfants et ses 24 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de: feu Marie-Claire (feu Fidèle Fournier), feu Roland (feu Aline Gagnon), Lauretta (feu Jules Fournier), Charles-Edouard (Suzanne Prévost), Noëlla (feu Raymond Bourget), feu Robert et Michel. Elle était la belle-soeur de: feu Yvonne (feu Joseph Gagné), feu Théophile (feu Émérentienne Gagné), feu Thomas (feu Marie-Paule Jacques), feu Lucienne (feu Alphée Bernier), feu Cécile (feu Georges Leblanc), feu Albert (feu Gertrude Morin), feu Bernadette (feu Philippe Cloutier), feu Béatrice (feu Raymond Bilodeau), feu Fernando (feu Gertrude Labonté), feu Thérèse (feu Joseph Lamontagne) et feu Marie-Rose (feu Edouard Labonté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD Sainte-Hénédine pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus (Sainte-Hénédine).