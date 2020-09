Grève dans les garderies en milieu familial du Saguenay Lac-Saint-Jean

Au tour du Saguenay Lac-Saint-Jean d'être le théâtre d'une grève des responsables de garderies en milieu familial et environ 2200 familles ont dû se trouver un plan B jeudi matin.

Plus d'une centaine d'éducateurs et éducatrices étaient présents à la place du citoyen afin de manifester dès 8 h.

Ils dénoncent la lenteur du processus de négociation. De plus, l’enjeu principal est le salaire. Actuellement, avec l'ensemble des dépenses, les éducatrices et éducateurs gagnent l'équivalent de 12,42 $ de l'heure. On souhaite pouvoir obtenir au moins le premier échelon donné à des éducatrices en CPE.

Dans cette négociation, on souhaite également pouvoir accueillir un enfant en difficulté de plus par garderie. La subvention supplémentaire permettrait directement aux enfants dans le besoin d'obtenir de meilleurs services.

Les manifestants sont partis de la place du citoyen pour un marché en avant-midi. Tout s'est bien passé et les mesures de distanciation physique ont été respectées avec le port du masque pour tous.

Les grèves tournantes se poursuivent au Québec jusqu'au 18 septembre. Si aucune entente n'est conclue à ce moment, une grève générale illimitée pourrait être déclenchée dès le 21 septembre.