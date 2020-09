Il explique l’autisme aux enfants

Une simple discussion avec Gabryel Bouchard démantèlerait sans doute tous vos préjugés sur l’autisme.

Habile communicateur, le garçon a coécrit le livre L’autisme raconté aux enfants, en collaboration avec sa mère, Karine Bouchard – un livre destiné en premier lieu à faire comprendre toutes les particularités reliées à ce trouble (TSA), mais qui brisera peut-être plusieurs idées préconçues par les adultes.

Quand Gabryel a reçu son diagnostic tardif à 11 ans, il a senti le besoin de mieux le comprendre, mais aussi de le faire comprendre aux autres.

«On a fait des recherches et je me suis dit que ce serait bon de créer un document, a raconté l’enfant en entrevue à l’émission Denis Lévesque, jeudi, sur les ondes de LCN. J’ai fait un petit document pour ma famille qui expliquait c’était quoi mes particularités en tant que personne autiste.»

«J’ai demandé à mère de le remettre à mon entourage et à mon école, a-t-il poursuivi. Ils ont trouvé que ce document les avait aidés. De là m'est venu que ce serait un document utile pour tout le monde.»

Ne s’arrêtant pas là, Gabryel a demandé à sa maman de contacter une maison d’édition pour faire de cette documentation un livre. Les Éditions de Mortagne ont immédiatement été enthousiasmées par l'idée.

Difficile premier pas

À entendre Gabryel expliquer son projet, on ne croirait pas d’emblée que ce garçon souffre d’un trouble du spectre de l’autisme. Or, le jeune est atteint d’hypersensibilité sensorielle, donc d'une hypersensibilité auditive, tactile, olfactive ou même gustative, selon la Fédération québécoise de l’autisme (FQA). L’hypersensibilité peut aussi contribuer à l’anxiété, dit l’organisme, ce qui est le cas de Gabryel.

«Il faut savoir que Gabryel a une facilité au niveau de la communication, mais pour ce qui est d’initier une relation, dans la cour d’école par exemple... Il va être incapable d’aller se joindre aux autres, explique sa mère Karine. Il a beaucoup de difficulté au niveau des interactions sociales et du décodage, c’est-à-dire de comprendre ce que l’autre personne essaie d’exprimer. Le non verbal et le langage corporel, ce sont des choses que Gabryel ne comprend pas.»

«Moi, je suis hypersensible, mais d’autres personnes peuvent être hyposensibles, note le jeune écrivain. Ce que ça fait quand tu es hypersensible, c’est que tu peux ressentir la douleur beaucoup plus fort que d’autres. Mes amis qui m’appelaient une fifille, parce que quand je me faisais piquer par une abeille par exemple, je capotais parce que ça me faisait aussi mal que si on me rentrait un couteau dans le bras.»

Le diagnostic qu’a reçu Gabryel l’a fasciné suffisamment pour gratter de l’information et la partager, ce qui a permis à son entourage de comprendre sa situation et, par la même occasion, de mettre fin aux jugements.

«Quand les gens ont su, ils ont dit: "Ah, c’est pour ça que tu ne venais pas nous voir!"» raconte Gabryel.

«Quand on connaît la différence, on est plus ouvert», souligne pour sa part sa maman, Karine.

Le livre, truffé d’informations pratiques pour qui ne connaît pas les TSA, comme la médication requise pour une personne atteinte de la maladie, comprend aussi un formulaire d’auto-observation et d’auto-analyse. Remis à des enseignants, des parents et des amis, le livre aide à mieux gérer les situations avec une personne autiste.

L’hérédité en cause

La famille de Gabryel a compris que le jeune était possiblement atteint d’un TSA quand son petit frère de 2 ans et demi a reçu un tel diagnostic.

«Plus on regardait son frère évoluer, plus on se rendait compte que c’était Gabryel quand il était petit», se souvient Karine Bouchard. Un pédopsychiatre a alors senti le besoin de faire passer un test à Gabryel.

La nouvelle a nourri une des plus grandes particularités du garçon.

«Gabryel a souvent besoin de tout comprendre, de tout savoir. Il a besoin de contrôler son environnement en comprenant la situation», dit sa maman.

Cette caractéristique lui aura permis de faire naître L’autisme raconté aux enfants, un outil disponible pour achat en ligne chez les Éditions de Mortagne.