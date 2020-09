« Mesdames, Messieurs et tous ceux entre les deux, bienvenue au nouveau quiz de TVA, La guerre des régions !

Mon nom est Gregory Charles, et tous les jours, à 13 h, nous découvrirons tous ensemble quelle région du Québec contrôle le mieux la propagation de la COVID sur son territoire et quelle est la plus délinquante !

UN BEAU PROGRAMME

N’oubliez pas, vous avez jusqu’à 11 h 30 pour nous appeler sur notre ligne 1 800 et nous faire part de votre prédiction du jour.

Et à la fin de l’émission, nous tirerons au sort un gagnant parmi tous les gens qui ont vu juste !

Le chanceux ou la chanceuse remportera un kit de 60 masques dessinés par Jean Airoldi ainsi qu’un recueil des meilleures recettes de tartes de Horacio Arruda.

Je vous rappelle que cette semaine, l’émission est diffusée en direct du CHSLD L’Arc-en-ciel, à Saint-Cyrille-de-Wendover.

Ne craignez rien, la production de notre quiz respecte à la lettre les règlements de la Fédération internationale de quiz. Tous les gens présents dans la salle ont été testés, passés au fumigène et enveloppés dans du Saran-Wrap, les caméras sont manipulées par des robots et moi-même, je suis un hologramme.

Vous êtes prêts ? Parfait !

Alors, faites apparaître les capitaines des différentes équipes sur notre écran géant !

RÉGIS FOUETTE SES TROUPES

Chers capitaines, bonne chance ! J’espère que les habitants de votre région ont été sages hier et qu’ils feront honneur à votre coin de pays, car – allez, à la maison, dites-le avec moi – TOUT LE QUÉBEC VOUS REGARDE, oui !

Alors, voici les résultats du bilan quotidien tels que colligés – par fax, rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes – par la Direction de santé publique...

La meilleure région de la province est (roulement de tambours)... le Nunavik, qui demeure dans le vert pour la 22e semaine consécutive, avec 0 cas !

Félicitations aux Nunavikois, qui s’accrochent fièrement à leur première position !

Grâce à vos bons résultats, aujourd’hui, vous aurez le droit d’avoir une relation sexuelle avec une personne inconnue sans porter de masque ! Vous avez même droit à un maximum de trois frenchs !

Et la pire région est... la CapitaleNationale, avec 265 cas !

(Huées du public)

Ah la la, décidément, ça ne va pas bien à Québec.

Régis Labeaume, le capitaine de l’équipe de Québec, est avec nous. Que s’est-il passé, Régis ?

— Ah, vous savez, à Québec, on est un peu rock’n’roll, qu’est-ce que je peux vous dire... On l’a échappé, on n’a pas donné notre 110 et le virus roulait pas pour nous autres. Ça doit être à cause de nos radios !

— Eh bien, à cause de votre piètre résultat, votre région glisse dans le rouge ! Ce qui veut dire que pour les prochaines 24 heures, tous les habitants de Québec devront se barricader et porter un costume du Bonhomme Carnaval.

C’est déjà tout !

N’oubliez pas qu’à la fin de la saison, la région qui aura eu les meilleurs résultats sera couronnée « Destination vacances 2021 ».

Préparez-vous, les Inuits, on s’en vient ! »