Le conjoint de la mairesse Sylvie Parent s'excuse d'être sorti de sa quarantaine

Le conjoint de la mairesse de Longueuil, qui a été déclarée positive à la COVID-19 le week-end dernier, s’est excusé jeudi d’être sorti de sa quarantaine pour se rendre dans sa brasserie.

Alain Boutin a expliqué qu’il s’était placé en isolement après le diagnostic positif de la mairesse Sylvie Parent et alors qu’il était dans l’attente de son propre résultat.

«Deux jours plus tard, le 8 septembre, je me suis présenté au travail à 6 h pour récupérer des biens personnels et remplir certaines obligations. J’y suis demeuré jusqu’à 10 h 30. Deux employés et trois clients étaient présents à certains moments», a-t-il fait savoir jeudi dans une déclaration.

«Bien que j’ai appliqué toutes les mesures sanitaires et de distanciation recommandées et que je me suis imposé le port du masque en tout temps, j’ai réalisé rapidement que j’avais commis une grave erreur et je suis retourné en quarantaine», a ajouté le conjoint de la mairesse Parent.

Alain Boutin a précisé que son test s’est finalement révélé négatif le jour même.

«Je suis profondément désolé de l’embarras provoqué à mon épouse par mon erreur de jugement, ainsi qu’aux employés et clients présents ce jour-là», a conclu M. Boutin.

Rappelons que l’annonce du test positif de Sylvie Parent mardi a provoqué le placement en isolement de plusieurs ministres, députés et maires de la province après des rencontres de différents élus avec la mairesse dans les jours précédents.