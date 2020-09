«Le système de justice et le système de santé ne se parlent pas», déplore le sénateur Boisvenu

Au Québec, le système de la justice et le système de la santé «ne se parlent pas», a déploré le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, jeudi, sur QUB radio.

Le sénateur Boisvenu était l’invité de Benoît Dutrizac pour réagir aux révélations concernant le chauffard accusé d’avoir tué une piétonne et blessé gravement un cycliste à Brossard. Le chauffard, qui avait été jugé non dangereux pour la sécurité du public, avait déjà fait l'objet d'accusations pour harcèlement criminel et pour avoir menacé un voisin, mais il avait été déclaré non criminellement responsable.

«Il faut que le ministre de la Santé et le ministre de la Sécurité publique au Québec se parlent pour savoir comment on peut mieux gérer cet argent-là, en traitant ces gens-là pour faire en sorte qu'ils ne récidivent pas», a insisté M. Boisvenu.

