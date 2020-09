Les Lakers musèlent les Rockets

Les Lakers de Los Angeles ont contré la redoutable attaque des Rockets de Houston et se sont emparés du quatrième match de la série au compte de 110 à 100, jeudi à Orlando.

Les Lakers ont pris une sérieuse option sur cette série, eux qui la mènent 3-1.

La formation californienne n’a jamais tiré de l’arrière dans cette rencontre, s’emparant même d’une avance de 16 points à la demie. Les Rockets ont tout de même offert une petite frousse aux Lakers au quatrième quart. En retard par 23 points, la formation texane a tranquillement réduit l’écart entre les deux équipes pour que seulement cinq points les séparent. C’était toutefois trop peu, trop tard.

Anthony Davis a été le plus productif du côté des Lakers avec une récolte de 29 points, en plus d’ajouter 12 rebonds. Pour sa part, LeBron James est passé tout près d’obtenir un triple-double, lui qui a amassé 16 points, 15 rebonds et neuf passes décisives.

Dans le camp adverse, Russell Westbrook et James Harden ont respectivement inscrit 25 et 21 points.

Les Rockets feront face à l’élimination samedi, lors du cinquième match de la série.