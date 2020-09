Pandémie : des pertes de 17M$ pour les salles de spectacles

L’arrêt complet des activités dans les salles de spectacles au printemps, avec l’arrivée de la COVID-19, leur a fait perdre 17 M$ en revenus de billetterie. C’est ce qui ressort d’une étude rendue publique par l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles – RIDEAU.

Entre le 12 mars et le 30 juin derniers, plus de 3 700 représentations, toutes disciplines confondues, n’ont pas eu lieu au Québec. De ce nombre, 2000 ont été annulées. Les autres ont été reportées à l’automne ou l’an prochain. Des 17 millions ainsi perdus en billetterie, environ 75% auraient été retournés aux producteurs et aux artistes.

Dans l’Étude sur la contribution économique des diffuseurs des arts de la scène à l’économie du Québec, RIDEAU mentionne que dans une année normale, ce sont près de 20 000 représentations qui sont données à travers le Québec devant 8 millions de spectateurs. Les revenus avoisinent les 300 millions $.

Avec la pandémie, chaque mois d’inactivité a engendré des pertes de revenus d’environ 7 M$ chez les diffuseurs pluridisciplinaires.

Dans un communiqué accompagnant les résultats de l’étude, RIDEAU salue l’annonce du ministère de la Culture et des Communications qui avait mentionné, au mois d’août, qu’il verserait 20,3 M$ à 318 organismes de création, de production et de diffusion soutenus par le CALQ (Conseil des arts et des lettres du Québec).

«Néanmoins, les diffuseurs pluridisciplinaires ont besoin davantage de soutien pour assurer le maintien de leurs activités dans le temps, indique le communiqué. Les restrictions quant au nombre de personnes pouvant être accueillies en salle hypothèquent toujours grandement leur capacité de rentabiliser leurs activités de diffusion, ce qui rend difficile la relance à moyen terme. »

« Notre réalité est telle que la contribution du CALQ ne sera pas suffisante pour permettre une reprise significative des activités à moyen terme, a déclaré le président de RIDEAU, David Laferrière. Sans aide à la billetterie, nous ne tiendrons pas plus que six à huit mois. »