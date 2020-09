Pas d’enseignement à distance pour les élèves en isolement, dénonce Rizqy

Les élèves qui ont eu des contacts directs avec une personne atteinte par la COVID-19, et qui doivent rester en isolement à la maison sont privés d’éducation à distance, dénonce Marwah Rizqy, la porte-parole de l’opposition en matière d’Éducation.

En entrevue à Mario Dumont, Mme Rizqy juge que si la situation est encore gérable dans les écoles, il ne faut pas attendre deux semaines pour que tout déraille, mais prendre des mesures maintenant.

«On voit déjà que plusieurs classes sont fermées. Comment se fait-il que lorsque l’on ferme au primaire, deux, trois, jusqu’à cinq classes complètes, les enfants sont retournés à la maison sans aucun accompagnement à distance?», se questionne Mme Rizqy.

Dans son plan de retour de classe, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge s’était engagé, avec sa garantie «équité-qualité», à poursuivre l’éducation à distance.

Il avait indiqué qu’en cas de retrait d’un élève, il faudrait 24 h pour instaurer l’éducation à distance, en fournissant même le matériel comme les ordinateurs ou tablettes.

Selon Mme Rizqy, ce n’est absolument pas ce qui est en train de se produire partout au Québec.

Dans la cour des parents

Les enfants qui ont un billet médical, et dont l’enseignement à distance était déjà prévu dès le début de la rentrée, bénéficient d’un seuil minimal d’enseignement, mais ceux qui sont retirés de l’école en raison de la COVID n’ont rien de garanti.

«Tous les autres, ceux dont les parents sont appelés à deux heures l’après-midi pour aller chercher leurs enfants parce qu’un cas est confirmé, sont retournés à la maison. Les enfants isolés pendant 10 jours n’ont pas d’enseignement à distance. Imaginez quand c’est une classe complète!»

Contrairement à l’enseignement à distance, les enfants en isolement pourraient avoir des devoirs, l’enseignement a une responsabilité, il peut communiquer avec l’enfant, mais il n’y a pas d’enseignement minimum garanti en ligne, précise la porte-parole.

Elle considère qu’une classe qui ferme pourrait continuer à fonctionner de manière virtuelle, et basculer en enseignement à distance, avec un seuil minimum de service, mais ce ne serait pas le cas actuellement.

«Lorsqu’on a une classe fermée, que l’enseignant aussi est en isolement, pourquoi on ne fait pas un seuil minimum de service en ligne? Sinon, on est encore en train de pelleter le problème dans la cour des parents», soutient la députée de Saint-Laurent.

Finalement, avec la COVID-19, un enfant pourrait être retiré et placé en isolement plusieurs fois dans la même année, raison de plus selon Mme Rizqy, d’assurer un seuil minimum d’enseignement à distance.

«Pourquoi le ministre ne crée par une équipe dédiée à l’enseignement à distance? Savez-vous quoi? On a même les gens pour le faire! Au lieu de refuser le retrait préventif aux enseignantes enceintes, on peut les mettre directement aux services en ligne! On va les protéger et utiliser leur expertise pour les classes à distance!», conclut-elle.