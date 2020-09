Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 11 septembre:

«Karaté Kid: le moment de vérité»

Victime d’intimidation, un adolescent (Ralph Macchio) nouvellement installé en Californie avec sa mère décide d’apprendre à se défendre en compagnie d’un maître des arts martiaux (Pat Morita). La scène du célèbre coup de pied de la victoire a pavé la voie à une franchise au cinéma.

Vendredi, 18 h, Prise 2.

«L’avant-match des foodies»

L’heure est venue de jaser baseball. Patrick Marsolais et Martin Juneau reçoivent donc Rodger Brulotte pour parler du sport national des Américains. Le commentateur surprend avec une confidence sur le président Donald Trump et est abasourdi par la présence de légumes à table, lui qui n’en mange pas.

Vendredi, 19 h, Zeste.

«Les jeux des titans»

Dwayne «The Rock» Johnson est de retour à l’animation de la deuxième saison de cette compétition où les plus forts et les plus agiles font leur loi. Confrontés à des épreuves très physiques, les participants doivent y mettre toute la gomme pour espérer conquérir le mont Olympe.

Vendredi, 19 h, Noovo.

«Bon Cop Bad Cop 2»

Grand succès du cinéma québécois, cette comédie d’action policière mettant en vedette Patrick Huard et Colm Feore n’a rien à envier aux productions américaines. Cette fois, les deux policiers doivent unir leurs forces pour démanteler un réseau de vols de voitures impliqué dans une vaste opération criminelle.

Vendredi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Du talent à revendre»

La nouvelle saison du concours laisse la place aux meilleurs artistes ayant tenté leur chance au cours des années précédentes. Par contre, ils auront encore fort à faire pour épater les juges, car les participants les plus doués des déclinaisons de l’émission prendront aussi d’assaut la scène.

Vendredi, 20 h, TVA.

«C’est juste de la TV»

La télévision d’ici et d’ailleurs sera commentée par une nouvelle voix grâce à l’arrivée du collaborateur Nicolas Ouellet à temps pour la 14e saison du rendez-vous animé par Anne-Marie Withenshaw. À leurs côtés, Thérèse Parisien et Nathalie Petrowski partageront leurs coups de coeur et leurs coups de gueule.

Vendredi, 21 h, ARTV.

«Trésors des pirates des Caraïbes»

Une carte au trésor des temps modernes qu’on peut consulter sur une île privée et le Grand Trou Bleu qu’il est possible d’admirer au Bélize : voilà deux vives sources de motivation pour les explorateurs Philippe et Ashlan Cousteau.

Vendredi, 22 h, Évasion.