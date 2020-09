Transat compte licencier 2000 personnes pour de bon

La société mère d’Air Transat compte remercier définitivement 2000 personnes, soit 40 % de son personnel.

Transat a annoncé ses intentions jeudi lors de la divulgation de ses résultats du troisième trimestre.

Le transporteur aérien montréalais a précisé que la COVID-19 a provoqué un «effondrement du trafic et de la demande», ce qui fait que les deux tiers de ses employés sont au chômage depuis avril.

Elle a ajouté qu’une aide spécifique de l’État est nécessaire pour la survie de son industrie.

«Le Canada maintient des restrictions aux frontières parmi les plus exigeantes et que la quarantaine s'applique toujours pour les retours au pays, il est temps que le gouvernement appuie spécifiquement le secteur aérien afin de préserver l'existence d'une industrie aérienne concurrentielle au Canada à long terme», a affirmé Jean-Marc Eustache, président et chef de la direction de Transat, par communiqué.

Selon lui, les réductions de coûts par l’entreprise pour préserver sa trésorerie sont minées par la pandémie.

«Les restrictions de voyage, l'incertitude qui subsiste quant aux dates de réouverture des frontières, tant au Canada que dans les destinations que la Société dessert, ainsi que la nécessité de mesures de quarantaine et de distanciation physique créent une grande incertitude liée à la demande pour le reste de l'exercice 2020 et au moins pour l'exercice 2021», a précisé Transat.

La compagnie a ajouté qu’elle est toujours en attente des approbations pour sa vente à Air Canada.

Au dernier trimestre, ses revenus ont chuté de 98,6 % par rapport à la même période de trois mois en 2019. Ils n’ont été que de 9,5 millions $, une diminution de 689,4 millions $.

Ceci a provoqué une perte nette de 45,1 millions $ (1,20 $ par action), alors que la perte n’était que 1,5 million $ (4 cents par action) lors du troisième trimestre de 2019.

Durant le dernier trimestre qui s’est terminé le 31 juillet, des avions d’Air Transat n’ont été en service que durant une semaine. Certains vols ont repris le 23 juillet après l’arrêt complet du 1er avril dernier.