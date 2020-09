Travaillons ensemble pour prévenir le suicide

La 18e Journée mondiale de la prévention du suicide (JMPS) se tient aujourd’hui. Cet événement mondial a pour but de nous sensibiliser à l’ampleur du problème et aux façons de le prévenir. Initiative de l’Association internationale pour la prévention du suicide, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, elle permet une mobilisation nécessaire pour la cause. N’oublions pas que chaque année, il y a 800 000 suicides dans le monde, dont 1100 au Québec, et que chacun d’eux a de lourdes conséquences sur nos communautés. En guise de solidarité envers les endeuillés par suicide et pour soutenir l’importance de la prévention, nous vous invitons à suivre le mouvement « allumer une chandelle pour la cause ». Pour plus de détails sur cette journée, vous pouvez consulter le site de (AQPS) l’Association québécoise de la prévention du suicide. https://www.aqps.info/.

60 ans de bonheur

Raymond Gagné et Suzanne Guay (photos), de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple s’est marié le 10 septembre 1960 à l’église Saint-Antoine-de-Bienville (Lévis). Ex-navigateur, Raymond a travaillé de nombreuses années au service de l’aqueduc de la Ville de Sainte-Foy pendant que Suzanne s’occupait des quatre enfants avant de retourner sur le marché du travail à Place Ste-Foy (Eaton). Le couple, encore très actif (jardinage, marche, lecture, tricot) et qui demeure toujours dans sa résidence de Sainte-Foy, a 7 petits-enfants. Félicitations à vous deux !

La LNG à Lévis

La grande finale de la Ligue nationale de golf (LNG) a été présentée le 7 septembre dernier dans les allées du club de golf de Lévis. Cette Ligue, qui regroupe 12 excellents golfeurs membres du club de Lévis et portant les couleurs de différentes équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), existe depuis maintenant 18 ans et seul Jean-Renault Delisle n’avait pas encore inscrit son nom sur ce prestigieux trophée, et ce, malgré ses multiples participations à la finale, C’est maintenant chose faite. En cette journée de la fête du Travail, Jean-Renault, des Maple Leafs de Toronto, et son partenaire de jeu Bernard Dulong, des Coyotes de Phoenix, ont trimé dur pour finalement disposer en finale de Patrick Roy (Avalanche du Colorado) et de Réjean Samson, des Red Wings de Détroit, qui essuyaient ainsi une 2e défaite de suite. Sur la photo, Bernard Dulong (à gauche) et Jean-Renault Delisle (à droite) posent fièrement avec la coupe Stanley (version LNG).

60 ans de mariage

Pauline Marcoux et Gilles Latulippe de Québec (Vanier) ont célébré le 23 juillet dernier leur 60e anniversaire de mariage. Le couple a eu 3 enfants, 7 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Félicitations !

Anniversaires

Brooke Henderson (photo) golfeuse professionnelle canadienne sur le circuit de la LPGA, 23 ans... Jordan Staal, attaquant des Hurricanes de la Caroline (LNH), 32 ans... Guy Ritchie, producteur, réalisateur et scénariste britannique, 52 ans... Patrick Norman, chanteur québécois, 74 ans... Margaret Joan Sinclair Trudeau Kemper, épouse de Pierre Trudeau de 1968 à 1979, 72 ans... Jose Feliciano, chanteur et guitariste portoricain, 75 ans.

Disparus

Le 10 septembre 2010. Jean-François LeBrun (photo), 58 ans, vice-président, cabinet de relations publiques NATIONAL... 2018. Peter Donat, 90 ans, acteur canadien naturalisé américain... 2017. Alexandre Bilodeau, 23 ans, bénévole de longue date chez les Remparts de Québec et au Tournoi international de hockey pee-wee... 2014. Richard Kiel, 74 ans, acteur américain célèbre pour son rôle de Requin (Jaws), ennemi de James Bond... 2013. Glen Skov, 82 ans, hockeyeur canadien à Détroit, Chicago et Montréal (LNH) de 1951-1961... 2008. Gérald Beaudoin, 79 ans, ex-sénateur conservateur... 2005. Michel Desrochers, 60 ans, animateur radio (CJMS, CBF)... 2005. Clarence Brown, 81 ans, guitariste de blues... 1991. Jack Crawford, 83 ans, joueur de tennis australien.