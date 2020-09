Une journée historique: une dizaine d’organisations en action ce jeudi

Pour la première fois de l'histoire, une dizaine d’organisations sportives, dont la NFL, la NBA, la Major League Soccer (MLS), le baseball majeur (MLB) et la Ligue nationale de hockey (LNH), sont en action le même jour en Amérique du Nord, ce jeudi.

La COVID-19 a peut-être forcé le monde du sport à prendre une pause, notamment en Amérique du Nord, plus tôt cette année. Or, on peut maintenant parler d’un retour du balancier.

Le début de la saison de la NFL est évidemment le sujet de discussions de bien des amateurs, ces jours-ci, aux États-Unis. Or, pendant ce temps, la NBA, la MLS, la MLB et la LNH poursuivent leurs activités. À tout cela s’ajoutent les Internationaux de tennis des États-Unis, les tournois de golf de la PGA et de la LPGA de même que les événements de la NCAA, sans oublier la ligue féminine de basketball (WNBA).

Ainsi, la saison 2020 de la NFL doit s’amorcer jeudi avec la visite des Texans de Houston chez les Chiefs de Kansas City, champions en titre du Super Bowl. Pendant ce temps, les éliminatoires de la LNH – tenues exceptionnellement depuis le 1er août – se poursuivent avec le troisième duel de la finale de l’Association de l’Ouest entre les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas.

Au baseball, une douzaine de parties sont à l’affiche, tandis que la MLS propose un affrontement de fin de soirée entre les Earthquakes de San Jose et les Sounders de Seattle. Dans la NBA, les Lakers de Los Angeles et les Rockets de Houston poursuivent la demi-finale de l’Ouest.

Au golf, l’Omnium Safeway chez les hommes et le tournoi ANA Inspiration du côté des femmes s’entament jeudi. Enfin, aux Internationaux de tennis des États-Unis, les deux matchs féminins de demi-finale sont prévus à New York.