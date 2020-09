Amendes COVID-19: les bars et restaurants dans la mire des policiers

Le service de police de la Ville de Québec aura à l’œil les restaurants et bars et les clients et tenanciers doivent se le tenir pour dit : les agents délivreront des amendes dès samedi s’ils refusent de se conformer au port du masque et à la distanciation.

«On va changer de ton à partir de maintenant», a avisé le chef de police, Robert Pigeon, dans une rencontre avec les médias vendredi matin. «L’ensemble des établissements licenciés de notre territoire vont être vérifiés.»

Constats sur place

Pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19, les policiers auront dès samedi un nouvel outil de travail. Le décret gouvernemental qui entrera en vigueur leur donnera le pouvoir de donner des constats d’infraction sur place. Et contrairement à avant, où seulement le tenancier d’un établissement pris en défaut pouvait se voir décerner une amende, maintenant le client aussi pourra recevoir un constat.

Les règles à respecter sont connues : port du masque obligatoire dans les lieux fermés et distanciation de deux mètres dans les rassemblements en tout lieu, intérieur ou extérieur. Les policiers devront franchir huit étapes avant d’émettre un constat, dont demander au client ou au tenancier de se conformer.

Bars de danseuses

Déjà, jeudi soir, six établissements ont été visités. «On a constaté que dans deux bars de danseuses, il y avait des danses contact sans aucun respect du décret.» Le SPVQ étudie la possibilité d’émettre des constats.

À partir de samedi, «le gouvernement nous donne l’outil pour émettre plus rapidement des constats», a indiqué le chef Pigeon.

Il a souligné qu’en grande majorité, les gens se conforment aux règles. La police ne reçoit pratiquement plus d’appels de citoyens pour signaler un rassemblement privé illégal. Les règles sont bien respectées aussi dans les épiceries et commerces. Ce sont les bars et restaurants qui restent à surveiller, selon M. Pigeon.

«Il y aura des effectifs sur chaque relève de patrouille pour faire respecter le nouveau décret.» S’il y a lieu, des policiers pourraient être ajoutés. Également, chaque policier, même s’il n’est pas affecté à cette tâche, pourra délivrer un constat s’il constate une infraction.