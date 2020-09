GAUTHIER, Candid



Au Centre Hospitalier Chauveau, le 5 mars 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Candid Gauthier, époux de dame Lucienne Fillion. Il était le fils de feu dame Marie-Louise Lévesque et de feu monsieur Yvon Gauthier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucienne Fillion; ses enfants : Anne (Christian Bourboing), Hélène (Jean Mignault), Éric (Madeleine Fex), Simon (Manon Bédard); ses petits-enfants : Jeremy Bourboing (Amber Jury), Benoît Vaillancourt (Cloée St-Onge), Sophie Vaillancourt (Carl Lagacé), Mathieu Vaillancourt, Jonathan et Kelly Gauthier, Fanny Talbot (Guillaume Abbatiello), Audrey Gauthier (Francis Marcotte); ses arrière-petits-enfants : Charlie, Samuel, Jacob, William, Benjamin, Alexandra et Rose; ses frères : Mario, Raynald et leur conjointe. Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Lucille Fillion, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fillion. La famille tient à remercier l'Hôpital Laval (l'I.U.C.P.Q.) et le Centre Hospitalier Chauveau pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer,214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3 , tél. : (418) 683-8666, via internet : www.cancer.ca