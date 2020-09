Cadre du DGEQ congédiée pour harcèlement

Dénigrement, cri, claquement de porte et évitement, une ex haute fonctionnaire du Directeur général des élections a été formellement congédiée pour harcèlement psychologique à la source d’un climat « malsain » pendant un an et demi.

Se présentant elle-même comme « madame Spic and Span » au moment de son arrivée comme gestionnaire en 2016, Annie Tremblay a rapidement créé un « environnement de travail malsain » au sein du DGEQ (Directeur général des élections du Québec). La femme qui travaillait dans la fonction publique depuis 2002 avait alors accepté un poste de cadre qui relevait directement du directeur général Pierre Reid et avait 50 employés à sa charge.

Annie Tremblay

Cadre au DGEQ congédiée

Pendant l’année et demie où elle a été au sein du DGEQ, plusieurs employés ont dénoncé du harcèlement psychologique de la part de leur cadre. Or, en avril 2018, une plainte prise « au sérieux » par le DGEQ mène à la suspension avec salaire de madame et à une enquête.

Pendant qu’Annie Tremblay « demeure chez elle sans travailler », les langues se délient à Élections Québec, de sorte que le rapport conclut à « l’existence de harcèlement psychologique » menant au congédiement de Mme Tremblay cinq mois plus tard.

Colérique

Treize motifs ont été énoncés pour motiver le congédiement de la cadre par son employeur. Parmi eux, plusieurs employés ont décrié son comportement colérique.

« Elle lève le ton, parfois elle crie, elle se penche vers l’avant, sa mâchoire se crispe et ses yeux expriment de la colère. » Plusieurs personnes ont indiqué avoir été « intimidées » et « fusillées du regard » par Mme Tremblay, est-il écrit dans une décision de la Commission de la fonction publique.

Cette décision a été rendue au début du mois de septembre puisque Mme Tremblay a contesté, sans succès, son congédiement. « Aucun contexte mis en preuve ne justifie ses réactions explosives et disproportionnées », indique la commission.

À l’agressivité de la cadre se sont ajoutés des comportements d’évitement envers trois employés. À d’autres reprises, Annie Tremblay pouvait faire « une série de reproches » à ses employés qu’elle dénigrait.

Bien que l’ensemble des 13 motifs de congédiement n’aient pas été retenus contre Mme Tremblay, la Commission de la fonction publique a estimé que plusieurs d’entre eux constituaient des « fautes graves » légitimant le DGEQ de procéder au licenciement