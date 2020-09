C’est vrai que ça coûte cher d’acheter québécois !

Je suis entièrement d’accord avec l’anonyme de ce matin qui rabrouait notre premier ministre Legault avec sa recommandation « d’acheter des produits québécois ». C’est plus que vrai que les produits de chez nous ne sont pas achetables. C’est ben beau enrichir les artisans, mais quand enrichir les autres nous appauvrit, il est normal et logique de penser à son portefeuille d’abord. Comme tu dis, Louise, j’admets qu’un produit provenant de Chine n’a pas la même qualité qu’un vêtement made in Québec. Mais quand il est magané, on le met à la poubelle pour en acheter un autre aux couleurs et au goût du jour. Alors qu’un vêtement payé plus cher va durer des lunes, au point de nous tanner ou de rester parké dans notre garde-robe inutilement.

Ginette

Ne trouvez-vous pas le temps venu de penser différemment ? De penser en termes de protection de l’environnement et de préservation des richesses ? Apprendre à réduire notre consommation de biens ne serait-il pas une attitude plus saine à transmettre aux générations montantes ?