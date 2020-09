Coronavirus: le Brésil franchit le seuil des 130 000 morts

Le Brésil a franchi vendredi le seuil des 130 000 morts de la COVID-19, avec une baisse encourageante de la moyenne des décès quotidiens, mais des inquiétudes persistantes dans un pays où la pandémie a exacerbé les inégalités sociales et les tensions politiques.

Le ministère de la Santé a fait état de 874 décès et 43 178 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures, ce qui, plus de six mois après la confirmation du premier cas, porte à 130 396 le nombre de morts et à 4 282 164 celui des contaminés.

Le Brésil, pays de 212 millions d’habitants aux dimensions continentales, déplore ainsi le deuxième bilan le plus meurtrier, derrière les États-Unis, et se situe en troisième position pour le nombre de cas, après avoir été dépassé par l’Inde en début de semaine.

La moyenne de décès quotidiens s’élève à 696 lors des sept derniers jours, confirmant un début d’inflexion de la courbe.

De juin à mi-août, le Brésil stagnait dans un plateau semblant interminable, avec plus de 1000 nouvelles morts enregistrées presque tous les jours.

« Les courbes montrent que le pic a été atteint, et qu’on a amorcé une chute, mais le nombre de décès reste très élevé et inacceptable », a affirmé Guilherme Werneck, vice-président de l’Association brésilienne de Santé collective (Abrasco), lors d’un séminaire organisé cette semaine par la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Les chiffres nationaux ne reflètent pas les grandes disparités régionales, l’épidémie ayant atteint plus tard l’intérieur des terres.