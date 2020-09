Des accusations déposées contre l’ex-député libéral Raj Grewal

L’ex-député libéral Rajvinder Singh Grewal fait face à des accusations d'abus de confiance et de fraude, a annoncé vendredi la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L’ancien député de la circonscription fédérale de Brampton-Est, en Ontario, a été accusé de quatre chefs d'abus de confiance par un fonctionnaire public et d'un chef de fraude au-delà de 5000 $.

L’ancien député libéral avait fait les manchettes après avoir avoué une dépendance aux jeux d’argent et après avoir reconnu avoir des millions de dollars de dettes. Il avait alors annoncé vouloir renoncer à son mandat.

«Il est allégué que M. Grewal a négligé de signaler au Commissaire à l'éthique la réception de millions de dollars de prêts personnels, dans des circonstances qui constituent un abus de confiance criminel», a fait savoir le corps policier, vendredi.

La GRC le soupçonne aussi d’avoir sollicité des prêts pour son bénéfice personnel dans le cadre de l'exercice de sa fonction publique, et d’avoir administré le «budget de son bureau de circonscription financé par le gouvernement pour son [...] bénéfice personnel, dans des circonstances qui constituaient une fraude criminelle ou un abus de confiance».

Né en 1985 à Calgary, l’ex-politicien est analyste financier et avocat de profession. Il a été élu pour la première fois en 2015 avec les libéraux de Justin Trudeau. Il a siégé sur le comité des Finances et celui de la Santé aux Communes. En décembre 2018, il a quitté le caucus libéral et a siégé comme député jusqu’à la fin de son mandat l'an dernier.