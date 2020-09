Le principal événement de financement du Patro Roc-Amadour, soit l’Encan sportif et culturel, qui devait avoir lieu le 26 mars dernier, se tiendra finalement le jeudi 24 septembre, dès 18 h 30. Dans les circonstances actuelles, le Patro innove et vous propose une édition virtuelle de cet événement depuis le confort de votre salon. Au profit des jeunes du Patro, cette soirée sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la salle Sylvain-Lelièvre. Au programme : des entrevues en direct, les spectacles du magicien Nicolas Gignac et de l’humoriste P-A Méthot et le tirage de la Loto-Patro 2020 (un Nissan Rogue 2020 et 5 000 $ d’épicerie Metro). L’encan virtuel sera en ligne dès le 14 septembre. Renseignements : https://patro.roc-amadour.qc.ca./

Seul sur son étoile

Photo courtoisie

La Coupe Tempête, le championnat du club de golf La Tempête de Breakeyville (Lévis), a couronné ses champions le 5 septembre dernier. C’est ainsi que la victoire est revenue chez les femmes à Anne Labrecque (2e victoire consécutive) ; Jean-Philippe Dumas (Classe C) ; Éric Morin (Classe B) et Justin Bélanger (Classe) pour qui c’était aussi une 2e victoire consécutive. Par ailleurs, laissez-moi féliciter Bernard Tremblay (photo) qui a réussi un autre trou d’un coup (son 8e en carrière) le lundi 7 septembre dernier au trou numéro 5 du club La Tempête au sein de la Ligue des Chevaliers. Ti-Bernard (pour les intimes) semble bien seul, sur la photo, pour célébrer son exploit qui est devenu presque banal pour lui. Mais où étaient passés ses partenaires de jeu ?

Groupe Aptas a 40 ans

Photo courtoisie

Le Groupe Aptas, qui emploie actuellement 130 personnes (dont 60 % vivent avec des limitations fonctionnelles) dans trois usines situées à Sainte-Marie et à Saint-Malachie, célébrera ses 40 ans lors d’une grande soirée anniversaire demain soir, dès 19 h 30, au Centre Caztel de Sainte-Marie. Les humoristes Gabrielle Caron, Marko Métivier, et P-A Méthot feront les frais du spectacle devant un nombre de places autorisées limité (200 personnes), principalement occupées par les employés. Toutefois, la soirée sera accessible sur le web en visioconférence pour les 600 convives, partenaires, amis et fournisseurs qui ont reçu leurs invitations. Groupe Aptas offre ses produits et services à travers le Québec par le biais de ses quatre divisions, Cartonek, Kalimage, Environek et Dexterra. Sur la photo, Lionel Bisson, directeur général du Groupe Aptas.

Anniversaires

Photo courtoisie

Julie-Anne Vien (photo) associée directrice du Cabinet de relations publiques NATIONAL de Québec, 41 ans...PY (Pierre-Yves) Lord, animateur radio-télé, 42 ans...Harry Connick Jr., acteur chanteur et compositeur américain, 53 ans...Pierre Blouin, kinésiologue et Maître entraîneur Ree-bok, 60 ans...Luc Lescarbeau, ex-directeur SAQ Maguire, 64 ans...Franco Nuovo, chroniqueur et animateur 66 ans...Oliver Jones, pianiste de jazz, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 septembre 2019. Thomas Boone Pickens, Jr. (photo), 91 ans, homme d’affaires, milliardaire, philanthrope et financier américain...2017. Jeff Parker, 53 ans, ex-joueur de la LNH (Buffalo, Hartford)...2014. Sir Donald Sinden, 90 ans, acteur britannique...2013. Albert Jacquard, 87 ans, généticien français, chercheur et essayiste...2009. André Mathieu, 67 ans, un des écrivains les plus prolifiques du Québec...2009. Pierre Cossette, 85 ans, producteur québécois, le père des Grammys aux USA...2008. Jean Hébert, 67 ans, pionnier de la Ligue de hockey junior AAA du Québec...2001. François Lavigne, 59 ans, un des joueurs de quilles les plus populaires au Québec.