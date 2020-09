Google Pixel 4a, intéressant même sans la 5G

Si le haut de gamme de la téléphonie sans fil demeure le créneau le plus prestigieux à occuper, Google choisit pour son nouvel appareil Pixel 4a une autre stratégie, celle d’être le meilleur en milieu de gamme.

Avec son large écran 5,8 po, ses bordures minces, son poids léger (143 g) et sa taille svelte, on se sent tout de suite à l’aise avec ce téléphone.

Et son prix de 479 $ – la moitié du coût des téléphones haut de gamme – vous permettra sans doute de l’acquérir tel quel, déverrouillé, sans adhérer aux contrats contraignants des opérateurs.

Sous le capot, on trouve :

une pile de 3140 mAh,

une mémoire vive de 6 Go,

un espace de stockage de 128 Go

un processeur octocœur 64 bits 2,2 GHz Qualcomm Snapdragon 730G

une puce de sécurité Titan M

un appareil photo arrière de 12,2 Mpx avec stabilisation optique et électronique

un appareil photo avant de 8 Mpx, et

des haut-parleurs stéréo, 2 microphones avec suppression du bruit

Ce qu’on ne trouve pas, c’est un lecteur d’empreinte au travers de l’écran ou encore un déverrouillage facial. Google choisit plutôt ici un lecteur classique au dos.

La photo au sommet

Ce téléphone ne s’appelle pas Pixel pour rien. Même s’il n’a qu’un seul capteur au dos, ses performances réalisent de beaux clichés. Quelles que soient les conditions d’éclairage – jour, nuit, intérieur, paysages, portraits –, l’incroyable gestion numérique développée par Google permet de gommer les défauts inhérents aux petits capteurs... et de surpasser dans ce domaine bon nombre d’appareils plus chers.

Cela dit, les perfectionnistes vont sans doute regretter l’absence d’objectifs supplémentaires ultra grand-angle, grand-angle et téléphoto.

18 watts de recharge

L’appareil n’est offert que dans une couleur, noire, avec une coque en polycarbonate. Vous pourrez changer la couleur du mobile en choisissant un étui de votre choix. À ce propos, Google en offre plusieurs.

Autre bon point, le Pixel 4a est livré avec un bloc de recharge rapide de 18W et un câble USB-C – et non pas un de ces ridicules blocs 5W. Un adaptateur USB type A est aussi inclus pour le connecter et synchroniser avec votre ancien appareil Android.

Quant à l’autonomie, la pile tient la route pour la journée, même si d’autres appareils concurrents sont dotés de pile de plus grandes capacités.

Système Android 10... à 11

Après les premiers pas de la configuration, attendez-vous à mettre à jour près de 43 applications, vos propres applis depuis votre compte Google et, si vous allez dans les Préférences système, vous pourrez installer le nouveau système mobile Android 11. Poids du transfert : 1,58 Go.

Une fois installé, vous serez parmi les premiers à bénéficier des nouvelles fonctions et de la sécurité mises au point par le géant Internet.

Un mot sur les haut-parleurs qui offrent une très belle qualité sonore. Autre accessoire classique, l’indémodable port audio 3.5mm est bien là en haut de l’appareil.

Même sans connexion 5G – qui viendra plus tard cet automne –, le Pixel 4a avec ses excellentes capacités photo est un des beaux produits de la rentrée. Avec des débits aussi bons que ceux des fournisseurs d’accès Internet, la 4G LTE a encore de beaux jours devant elle.