Le prochain Conseil de la fédération sera virtuel

Le Conseil de la fédération qui devait réunir les premiers ministres des provinces canadiennes les 24 et 25 septembre à Québec sera virtuel et non pas en personne, comme prévu, a annoncé François Legault vendredi.

Le premier ministre du Québec a cité les contraintes sanitaires de certaines provinces pour expliquer cette décision.

Les premiers ministres des provinces atlantiques auraient dû se placer en quarantaine après leur visite au Québec afin de respecter les règles en vigueur dans leurs régions.

C’est la deuxième fois que l'édition 2020 du rendez-vous estival des premiers ministres des différentes provinces canadiennes doit être modifiée en raison de la pandémie.

Initialement prévu en juillet, Québec avait annoncé en mai son report raison de la pandémie de COVID-19.

Le Québec a été l'hôte de la rencontre estivale du Conseil de la fédération en juillet 2008.