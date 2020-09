Les Mets humilient les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont subi une cuisante défaite de 18 à 1 aux mains des Mets de New York, vendredi soir, au Sahlen Field de Buffalo.

Les visiteurs ont littéralement explosé en quatrième manche en inscrivant 10 points. Dominic Smith en a produit quatre à l’aide d’un grand chelem. Wilson Ramos a ensuite poussé trois coéquipiers au marbre avec un double. Ce dernier est revenu à la charge plus tard dans le match avec un circuit en solo.

Michael Conforto a lui aussi produit quatre points pour les Mets, dont trois avec son neuvième circuit de la saison.

Vladimir Guerrero fils a généré l’unique point des Jays, en première manche, à l’aide d’un simple.

L’équipe locale a envoyé un total de six lanceurs au monticule. C’est Chase Anderson (0-1) qui a encaissé le revers après avoir concédé quatre points en deux manches et deux tiers.

Jacob deGrom (4-1) a obtenu la victoire. Le partant des Mets n’a accordé qu’un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles, et a réussi neuf retraits au bâton en six manches sur la butte.

Les Jays tenteront de se reprendre dès samedi, dans le deuxième match de cette série de trois face aux New-Yorkais.

Les Yankees dominants

À New York, les Yankees ont remporté les deux matchs de leur programme double face aux Orioles de Baltimore.

Ils ont d’abord signé une victoire de 6 à 0. Gerrit Cole (5-3) a livré une performance époustouflante au monticule, n’allouant que deux coups sûrs et un but sur balles en sept manches, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises.

Sur le plan offensif, Brett Gardner et Kyle Higashioka ont chacun produit deux points à l’aide de circuits.

Les Yankees ont été encore plus dominants lors du deuxième match, qu’ils ont remporté 10 à 1. Luke Voit a produit pas moins de six points à l’aide de ses 15e et 16e coups de canon de la saison. Il a ainsi rejoint Mike Trout, des Angels de Los Angeles, en tête du baseball majeur pour le plus grand nombre de circuits cette saison.

Masahiro Tanaka (2-2) a empoché la victoire après n’avoir alloué qu’un point et trois coups sûrs en cinq manches aux Orioles.

Ce gain a permis aux Yankees de se rapprocher à un demi match des Blue Jays et du deuxième rang dans la section Est de la Ligue américaine.