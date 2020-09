Les travaux avancent bien au Hilton

Malgré la pandémie COVID-19 qui a interrompu les chantiers de construction de toute la province durant sept semaines, la cure de jouvence du Hilton Québec se poursuit et la réouverture est toujours programmée pour janvier prochain.

Photo courtoisie

«C’était déjà prévu que la rénovation des chambres allait se poursuivre après la réouverture. Le nombre de chambres (toujours en chantier) sera plus élevé», a lancé hier Jean-François Lincourt, directeur général de l’hôtel, alors que les médias étaient invités à constater l’avancement des travaux.

Alors que l’hôtellerie est un des secteurs les plus touchés par la crise, le Hilton n’aurait pu choisir meilleur moment pour effectuer sa métamorphose. La fermeture a été planifiée en octobre 2018. Les 400 employés ont donc eu 14 mois pour se préparer, la fermeture effective survenant en janvier 2020.

Photo courtoisie

Un grand chantier

Inauguré en 1974, le Hilton Québec aura connu son lot de travaux de rafraîchissements au fil des ans, mais jamais de cette ampleur.

«C’est une refonte complète. Tout l’hôtel a été refait de l’extérieur vers l’intérieur», explique Gina Cuglietta, directrice ventes et marketing.

Photo courtoisie

Les panneaux de béton qui assuraient la finition extérieure posaient un enjeu de sécurité par leur poids. Ils ont été remplacés par un parement en aluminium reproduisant l’aspect des anciens panneaux. Les fenêtres ont été changées, la plomberie refaite et l’isolation améliorée.

Stevens LeBlanc

L’entreprise de Québec Garoy construction est le maître d’œuvre des travaux évalués à 70 millions de $. Environ 150 personnes travaillent sur le chantier de l’édifice de 23 étages.

Photo courtoisie

Saveur québécoise

«Le grand hall offrira beaucoup plus de place pour se réunir. On voulait que ce soit plus connecté avec les gens, que ce soit plus chaleureux. Les gens vont se sentir dans l’ambiance», précise Mme Cuglietta au sujet de cet espace regroupant la réception, le bar et le restaurant.

Stevens LeBlanc

«On a voulu donner une couleur plus locale, rappeler la proximité du fleuve et du Vieux Québec. Les clients vont se sentir à Québec.»

Avec ses 569 chambres, le Hilton est le deuxième plus gros hôtel à Québec. Les rideaux remonteront sur les murs de côté des chambres pour profiter au maximum de la vue offerte par les fenêtres panoramiques.

Photo courtoisie

L’hôtel offre aussi 22 salles de réunion, dont «la plus grande salle de bal en ville qui peut accueillir 1000 personnes avec l’infrastructure pour recevoir la dernière technologie internet», conclut Mme Cuglietta.