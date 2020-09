L’Impact se rendra aux États-Unis

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé la teneur de la suite de son calendrier 2020, vendredi, confirmant au passage que l’Impact de Montréal disputera trois matchs aux États-Unis d'ici la fin du mois, dont l’un à titre d’équipe jouant à domicile au Red Bull Arena, dans le New Jersey.

Chaque équipe de la ligue disputera trois parties entre les 18 et 27 septembre. Les trois clubs canadiens bougeront au sud de la frontière pour y procéder.

En plus de son match du 20 septembre «à domicile» au Red Bull Arena, contre l’Union de Philadelphie, la troupe de l’entraîneur Thierry Henry se mesurera au Revolution de la Nouvelle-Angleterre trois jours plus tard au Gillette Stadium et reviendra à son point de départ pour affronter les Red Bulls le 27.

Le Toronto FC, pour sa part, jouera son match à domicile à Hartford, tandis que les Whitecaps de Vancouver feront de même à Portland.

La ligue prévoit poursuivre sa saison régulière au-delà de ces trois matchs et annoncera la suite de son calendrier plus tard, selon ce que les gouvernements décideront en termes de restrictions aux voyageurs alors que la pandémie mondiale de COVID-19 se poursuit.

Rappel: l'Impact doit encore encore jouer deux matchs contre les Whitecaps de Vancouver dans la phase actuelle de retour au jeu avant d'aller disputer les trois rencontres aux États-Unis.

La MLS a aussi confirmé le format des éliminatoires de la Coupe MLS. Comme l’an dernier, il s’agira de matchs à élimination directe. Exceptionnellement, 18 clubs y participeront : huit dans l’Ouest, qui compte 12 équipes au total cette année, et 10 dans l’Est, qui en compte 14.

Si les huit équipes de l’Ouest seront directement qualifiées pour le premier tour des éliminatoires, ce sera différent dans l’Est, alors que les quatre dernières des dix équipes qualifiées devront s’affronter en match de barrage pour accéder au premier tour.

La Coupe MLS doit avoir lieu le 12 décembre. Le reste du calendrier des éliminatoires n’est pas encore confirmé.