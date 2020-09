Ma fille a perdu la tête

Je suis une mère dans l’embarras, qui ne sait plus comment agir avec sa fille qu’elle a mise dans une position délicate sans le vouloir et bien malgré elle. L’été dernier, ma fille était au chalet quand mon mari et moi avons reçu à manger quatre couples d’amis. Trois couples sont des amis de longue date alors que le quatrième ne fait partie de notre cercle que depuis deux ans à peine. Ils ont acheté une résidence près de la nôtre et on ne se voit qu’en saison estivale.

Tous ces gens sont dans notre groupe d’âge, soit la jeune soixantaine, sauf ce dernier couple qui est à la fin de la quarantaine. Toujours est-il que ma fille était présente au chalet quand ces gens sont venus manger. Je la leur ai présentée à l’apéritif, mais ensuite elle s’est retirée dans la maison pendant qu’on mangeait sur la terrasse.

Pendant la soirée, le conjoint du plus jeune couple est allé aux toilettes et s’est attardé à l’intérieur pour jaser avec notre fille, au point où j’ai senti le besoin d’aller le chercher après une bonne demi-heure d’absence. J’ai alors surpris ma fille et ce garçon plutôt collés dans la cuisine. Ma fille avait l’air mal à l’aise de me voir arriver, mais pas lui.

Quelques semaines plus tard, ma fille m’apprenait qu’elle voyait ce monsieur en cachette depuis la fameuse soirée. Selon ce qu’il lui a dit, ça va mal dans le couple, mais aucun des deux ne se décide pour le moment à rompre à cause des enfants. Comme cet homme est l’amour de sa vie, selon elle, elle est prête à l’attendre aussi longtemps qu’il voudra.

Je n’ai rien dit à mon mari, car il en ferait certainement un arrêt cardiaque. Sa fille de 25 ans qui sort avec un homme de 48 ans, marié et père de famille, vous voyez le drame à l’horizon ! Mais comme elle ne veut rien entendre de mes mises en garde, elle a cessé de m’en parler. J’ai tellement peur pour elle. Comment la préserver du péril qui l’attend certainement au bout de ce chemin ?

Mère inquiète

À moins de bien connaître une de ses amies qui pourrait vous appuyer dans une opération destinée à la sensibiliser au danger qu’elle court, et à part lui dire qu’elle s’engage dans un chemin qui risque de faire souffrir bien du monde, l’incluant elle, que voulez-vous faire d’autre ? Votre fille est majeure et si elle aime ce monsieur, aucun de vos arguments ne trouvera grâce à ses yeux. Tenez-vous prête à la soutenir quand le drame éclatera. C’est pour le moment tout ce qui vous reste comme possibilité d’action dans les circonstances.