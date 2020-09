Marcher pour sensibiliser

La 11ième Marche de sensibilisation de Cancer de la vessie Canada devient virtuelle! Tout le mois de septembre, prenez part à l’événement «Marcher de chez soi», puis amassez des fonds pour soutenir les Canadiens qui vivent avec le cancer de la vessie. Uniquement au Canada, plus de 80 000 personnes en souffrent ou y ont survécu et presque 12 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Cancer de la vessie Canada vient en aide à environ 6 000 de ces hommes, femmes et enfants, puis épaule également leurs proches.

L’événement permet à l’organisme national sans but lucratif de recueillir 60 % de son financement annuel. L’année dernière, près de 600 000$ ont été réunis pour subventionner des programmes d’éducation et de soutien aux patients, la campagne de sensibilisation «Vous voyez du rouge» et la recherche. Pour contribuer à l’atteinte de l’objectif fixé à 600 000$, inscrivez-vous à www.cvcmarche.ca, puis courez sur votre tapis roulant, faites une randonnée dans les montagnes colorées ou promenez-vous dans votre quartier. Publiez vos photos et vidéos sur vos médias sociaux avec le mot-clic #CVCMarche ou envoyez-les par courriel à marche@cancerdelavessiecanada.org. Une célébration de clôture se déroulera en ligne le 7 octobre.