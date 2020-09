Nouveau logo, même vision

La Fondation des maladies de l’œil accueille la nouvelle année scolaire en présentant son nouveau logo. Elle change de peau, en gardant la même vision! D’ailleurs, le projet À l’École de la Vue mandaté par le ministère de l’Éducation, visant à dépister les troubles visuels chez les enfants de 4-5 ans du préscolaire, est de retour.

De septembre 2019 jusqu’à ce que la COVID-19 frappe en mars 2020, des optométristes ont visité pas moins de 832 écoles publiques primaires sur tout le territoire québécois, rejoignant et sensibilisant plus de 43 000 familles à l’importance du bien-être visuel des enfants pour leur réussite scolaire. Ce sont ainsi 35 534 enfants dont les yeux ont été dépistés gratuitement et plus de 13 000 d’entre eux furent référés en clinique pour un examen complet couvert par la RAMQ. Toute l’équipe de À l’École de la Vue est maintenant prête à en faire davantage pour l’année 2020-2021!

Des campagnes de sensibilisation soulignent également l'importance d'un examen de la vue avant l'entrée à l'école, car un trouble visuel peut restreindre grandement la réussite éducative d'un jeune enfant. Au Québec, même si cet examen est couvert par la RAMQ jusqu'à l'âge de 17 ans, peu d'enfants en bénéficient avant de passer pour la première fois la porte de leur école.

▶Pour en savoir davantage: fondationdesmaladiesdeloeil.com