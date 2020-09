Petits ennuis... grandes solutions

En cas de pépins, on aurait tendance à se décourager et à tout jeter à la poubelle. Mon expérience prouve qu’il est possible de récupérer les vêtements tachés et que vous trouverez une solution au problème... avec un peu de patience et la bonne astuce.

La solution... le frigo

Vous ne vous battrez plus avec votre rouleau de pellicule plastique si vous le rangez en permanence au frigo. Le froid empêche la pellicule de coller au rouleau.

Les bougies dureront plus longtemps si vous les mettez quelques heures au congélateur avant de les allumer pour la première fois.

Il est très désagréable de retrouver les guimauves miniatures formant un bloc durci. Conservez-les dans leur emballage au congélateur. Vous pourrez les manipuler facilement.

Encore une tache!

Du spaghetti sur du blanc, c’est l’enfer. Frottez les taches avec du savon pour lave-vaisselle dilué dans un peu d’eau et glissez le vêtement dans votre lessive habituelle.

Une tache de curcuma est toujours difficile à déloger tant sur les vêtements que sur les comptoirs. Brossez la tache avec du Pine-Sol original et vous constaterez que la couleur jaune s’atténuera rapidement.

Si vous avez fait une marque avec votre crayon fluo sur votre t-shirt, il y a encore de l’espoir ! Laissez tremper le tissu taché dans un peu de lait, puis brossez la tache, qui disparaîtra complètement au prochain lavage.

Un bon massage, ça peut détendre. Par contre, le drap taché par une huile à massage ou une huile essentielle doit être lavé et rincé à l’eau chaude. Traitez les taches avec un pain de savon gras à peine humide, comme le savon de Marseille, le savon de pays ou un savon à la glycérine. Frottez les taches et attendez une trentaine de minutes avant de procéder à la lessive. Certaines huiles laissent des odeurs persistantes. Pour les éliminer, ajoutez 1/2 tasse de vinaigre blanc au moment du rinçage.

Vêtements grisâtres

Une eau trop dure peut créer ce problème et faire grisonner le blanc. Pour adoucir l’eau, utilisez plus de détergent ou ajoutez 125 ml (1/2 tasse) de bicarbonate de soude ou de borax au détergent.

Pour récupérer ces vêtements blancs qui ont perdu leur éclat, ajoutez 2 sachets ou 2 c. à thé de levure chimique ou poudre à lever (eh oui ! la même que vous utilisez pour faire un gâteau) à votre détersif ou versez-la directement dans la machine à laver. La levure a le pouvoir d’activer le détersif utilisé pour la lessive.

Pour enlever le jaunissement des lignes de pliure des tissus rangés depuis quelques mois, faites tremper le tout dans du lait chaud. Un séchage au soleil donne un meilleur résultat.

Des ratés en cuisine

Il n’est pas toujours facile de farcir un pain pita sans le déchirer. Pour l’ouvrir sans le briser, faites-le chauffer quelques secondes au four à micro-ondes avant de le couper.

Votre tarte aux pacanes est moche ? Vous pourrez la récupérer en la cassant en petits morceaux que vous déposerez dans une coupe. Garnissez le tout de crème fouettée et vous obtenez un dessert servi en verrine.

Pour corriger une soupe trop salée, versez-y un filet de crème. Vous pouvez aussi ajouter une pomme de terre crue, qui absorbera le sel ; retirez-la au moment de servir.

Un ajout d'une petite quantité de crème fraîche rattrape aussi une sauce trop piquante ou épicée.

La bonne méthode

Pour conserver la belle couleur rouge des tomates lors de la cuisson, évitez de les cuire dans une casserole en cuivre.

Pour empêcher un couteau de coller lorsque vous coupez une tarte aux fruits, passez-le tout simplement dans un peu de farine ou enduisez-le de beurre avant de tailler les pointes. Et pour obtenir cinq portions égales, tracez la lettre Y au centre, puis coupez deux pointes sur le côté du Y.

Pour dégraisser une soupe, recouvrez le liquide avec un morceau de papier ciré. Déposez la casserole de soupe au réfrigérateur. Lorsque la soupe sera refroidie, le gras qui aura collé au papier pourra être retiré en un clin d'œil.

Des appareils bien nettoyés

