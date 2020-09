Russie: élections régionales dans un climat délicat pour le Kremlin

Entre la montée d’un climat contestataire, une fronde en Extrême-Orient, une crise économique et l’empoisonnement présumé de l’opposant Alexeï Navalny, les élections locales en Russie à partir de vendredi s’annoncent plus difficiles que d’ordinaire pour le parti du Kremlin.

Dans 41 régions, les Russes sont appelés à élire 20 gouverneurs, des assemblées régionales ou municipales ainsi que quatre députés du Parlement.

Le vote se déroule de vendredi à dimanche pour limiter les risques de propagation du coronavirus, mais des opposants craignent que cela ne facilite les fraudes.

Habituellement, ces scrutins locaux suscitent un faible intérêt, tant la mainmise du parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, semble inéluctable sur l’écrasante majorité des régions.

Mais certaines courses peuvent aboutir à des camouflets pour la machine électorale du Kremlin.

«Totalement en crise »

Face aux problèmes économiques accentués par la pandémie et une réputation de clientélisme, la formation est en chute dans les sondages, à un an des législatives russes.

S’ajoute à cela la voie tracée par la ville de Khabarovsk (Extrême-Orient). Des élections n’y sont pas prévues, mais depuis deux mois Moscou n’arrive pas à y juguler d’importantes manifestations dénonçant l’arrestation du gouverneur régional élu deux ans plus tôt contre un favori du Kremlin.

«Ce parti (Russie Unie) est totalement en crise et ne propose pas la moindre idée nouvelle», estime le politologue Alexandre Kynev.

Selon lui, il mise donc sur une faible participation électorale générale, tout en maximisant celle des fonctionnaires qui peuvent être contraints à voter en faveur du pouvoir.

Le Kremlin aurait aussi favorisé l’émergence de quatre partis «spoilers» fondés pour «diviser le vote» contestataire, selon M. Kynev.

L’opposition veut elle profiter du contexte pour marquer des points, particulièrement dans des régions éloignées où une méfiance existe à l’égard de Moscou, suspecté de ne s’intéresser qu’aux richesses naturelles de la périphérie.

Alexeï Navalny, victime présumée d’un empoisonnement en août, était d’ailleurs en campagne à ce moment-là en Sibérie.

Il tournait deux enquêtes sur la corruption des élites de Tomsk et Novossibirsk, et était venu soutenir des candidats engagés dans ces villes.

La région de Novossibirsk et sa capitale éponyme sont emblématiques des élections régionales en cours.

Suspense à Novossibirsk

«D’habitude les scrutins sont joués d’avance. Mais pas cette fois et j’adore ça !», s’enthousiasme Sergueï Boïko.

A 37 ans, cette figure politique bien connue à Novossibirsk, troisième ville du pays, a uni l’opposition pour contrer Russie Unie et le Parti communiste, formations associées pour se partager le pouvoir dans la cité et sa région.

La coalition «Novossibirsk 2020» présente une trentaine de candidats à la députation à l’assemblée municipale, et pendant la campagne, elle a pu compter sur les bénévoles et militants du Fonds de lutte contre la corruption d’Alexeï Navalny.

L’organisation de l’opposant a aussi publié juste avant les élections une enquête sur la manière dont députés et fonctionnaires loyaux au pouvoir profitent de marchés publics.

M. Boïko, un homme d’affaires qui a tout arrêté en 2015 pour se lancer en politique, espère qu’un autre facteur joue en sa faveur: «Il y a historiquement une liberté plus forte en Sibérie, loin du pouvoir et de Moscou».

Mais ces ambitions ne sont pas sans danger. Des membres de son alliance ont subi des agressions et une attaque a visé son QG de campagne.

Un représentant de M. Navalny a lui été tabassé par des inconnus à Tcheliabinsk, entre l’Oural et la Sibérie.

Pas de quoi faire renoncer Khelga Pirogova, 31 ans, membre de «Novossibirsk 2020». Elle espère une victoire qui sera “un modèle pour toute la Russie”.

Ces opposants ambitionnent de former un groupe à l’assemblée municipale pour pouvoir peser grâce un programme axé sur l’accès aux transports et l’écologie dans cette ville très polluée et exposée aux conséquences désastreuses du changement climatique pour la Sibérie.

«Ils disent que tout va mal, ils sont contre la neige en hiver et la pluie en été», balaye Renat Souleïmanov, 54 ans, vétéran communiste que M. Boïko affronte dans sa circonscription.

Pour lui, il est «impossible» que des opposants réunis dan«une alliance de circonstance» puissent mettre en difficulté le pouvoir en place.